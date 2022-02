OL gav radiorekord for NRK

sport

OL i Beijing var svært populært hos NRKs radiolyttarar og knuste tala frå sommar-OL i Tokyo i fjor. Den daglege dekningsgrada i veke 7 var på 414.000 lyttarar i snitt, betydeleg høgare enn snittet på 224.000 under sommarleikane.

Dessutan bidrog sportskanalen til at NRK tre gonger under OL hadde fleire unike radiolyttarar enn den tidlegare rekorden. Det opplyser radiosjef Cathinka Rondan til Kampanje.

– Heile tre dagar bidrog NRK Sport til at vi hadde over 236.000 unike brukarar, som slår den tidlegare rekorden vår frå desember 2021, seier Rondan.

– Det er kjempegode tal som er veldig gledelege for oss. Vi har ikkje hatt nokon spesiell strategi, men den generelle er at ein gjennom ulike kanalar viser og opplyser om at ein kan følgje sport på NRK Sport.

Den aller mest populære radiosendinga for NRK under OL var sendinga med skiskyttarstafetten for herrar og semifinalen til skøyteherrane i lagtempo.

