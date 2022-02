Mourinho forvist til tribunen i to kampar

sport

Mourinho overauste Luca Pairetto med mishagsytringar etter kampslutt i helgas seriekamp, før han lét som han heldt ein telefon til øyret. Det var det siste som gav han raudt kort.

Pairettos bror er tilsett i Juventus, og far deira var involvert i Calciopoli-skandalen i 2006, då Juventus vart straffa for å ha påverka oppsett av dommarar. Poengtapet for Roma gjorde at klubben no er seks poeng bak Juventus i kamp om den siste meisterligaplassen.

Leiaren av disiplinærkomiteen sa i grunngivinga si for utestenginga at Mourinho ikkje berre antyda kampfiksing med dei synlege gestane sine, men at han overfor fjerdedommaren kom med «alvorlege insinuasjonar» mot Pairetto. Desse skal ha vorte gjentekne i spelartunnelen.

Mourinho vart òg bøtelagt 20.000 euro.

