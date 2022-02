Ishockey: Nye eliteseriekampar avlyste

sport

Det betyr at oppgjera Stjernen – Storhamar og Vålerenga – Grüner blir avlyste. I staden er tidlegare utsette oppgjer mellom laga sett opp på same datoar slik at Storhamar får heimekamp mot Stjernen og Grüner får heimekamp mot Vålerenga.

Dermed skal Storhamar ta imot Stjernen 3. mars, medan Grüner – Vålerenga blir spelt 10. mars.

«Tidlegare utsett, sett opp igjen … for å sikre 2 heime/borte for/mot kvart lag», opplyser forbundet.

Eliteserien i ishockey har òg denne sesongen slite med ei rekkje koronautsetjingar som gjer at ein ikkje får spelt full grunnserie. Poengsnitt vil avgjere utfallet av seriespelet og dermed fordelinga av sluttspelplassane.

10. mars er siste dato for avslutning av grunnserien, og sluttspelet startar etter det.

(©NPK)