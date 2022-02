Hovland stiller i PGA-turnering neste veke

sport

24-åringen stadfestar til Discovery at han stiller i turneringa i Orlando, som startar 3. mars.

Kva for nokre andre spelarar som stiller i turneringa er endå ikkje kjende. Fristen spelarane har til å melde seg på, er 23.00 fredag kveld norsk tid.

Hovland enda på delt 4.-plass i ei stjernespekka PGA-turnering i Pacific Palisades førre veke. No har han reist heim til Oklahoma for å ta ei veke fri, før turneringane kjem på rekkje og rad for nordmannen.

Veka etter PGA-turneringa i Orlando, ventar Players Championship. Veka deretter kjem ei ny PGA-turnering i Palm Harbor. Ein hektisk mars månad blir avslutta med WGC-turneringa i Texas frå 23. til 27. mars.

(©NPK)