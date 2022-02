Gulldén skiftar klubb fordi søstera er kreftsjuk

sport

Det stadfestar den svenske bakspelaren overfor Aftonbladet.

Ho har skrive under for klubben Lugi, som ligg i Lund, tre timar sør for Göteborg der Gulldén er vaksen opp.

– Eg har teke eit tøft val om å avbryte kontrakten min etter denne sesongen. Nokre gonger tek livet ei anna retning enn den vi ønskjer, og eg treng rett og slett å bu nærare familien min, sa Gulldén i ei pressemelding måndag.

Tysdag oppgir ho at grunnen er at veslesøstera hennar Rebecca har fått påvist livmorhalskreft, og at han er aggressiv.

– Han er aggressiv og har spreidd seg. Det er tøft. Handballen betyr veldig lite i ein slik situasjon, seier ho til Aftonbladet.

Gulldén opplyser samtidig at søstera har respondert bra på behandlinga hittil.

