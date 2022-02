Friskmeldt Hauger i analysekøyr framfor sesongstarten

sport

Sesongen startar med testing i Bahrain 2. mars. Før det har Hauger vore gjennom ei veke i Italia med analysar og planlegging saman med Prema-laget.

Det opplyser manager Harald Huysman til NTB.

– Heile teamet reiser til Bahrain førstkommande laurdag og blir der for testing, seier han.

Haugar testa positivt for korona seint i januar, men 18-åringen er friskmeld og klar for sesongstart, ifølgje Huysman.

Huysman seier vidare at Hauger tek turen heim til Noreg etter testinga, og at han blir heime i ti dagar før han reiser til Bahrain igjen for årets første løp. Løpshelga startar med trening og kvalifisering fredag 18. mars.

Deretter ventar sprintløp laurdag, før helga blir avslutta med hovudløpet søndag, nokre timar før Formel 1-sirkuset startar sesongen sin.

Hauger sjølv opplyste til NTB i midten av januar at han veit at det ligg press på han framfor sesongstarten. Nordmannen, som fyller 19 år 17. mars, vann Formel 3-meisterskapen klart sist sesong.

