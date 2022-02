Fossesholm truleg ferdigkonkurrert for sesongen

sport

Det får nettstaden opplyst frå den personlege trenaren til Fossesholm, Geir Endre Rogn. 20-åringen har prestert ustabilt denne sesongen, og no må ho få kroppen på rett kjøl.

– Sesongen er i stor grad over for Helene. No handlar det om å få kroppen i balanse, seier Rogn.

Fossesholm vart nummer 18 på 15 kilometer skiathlon i OL. Seinare gjekk ho ein kjempeetappe for Noreg på stafetten. Ho trena for hardt inn mot sesongen, og det har bidrege til at resultata har svinga.

– Det handlar om at kroppen ikkje spelar heilt på lag. Det kjem mellom anna av etterverknadene av den treninga ho gjorde i sommar og haust. Det vart for mykje. Det er heldigvis lenger mellom dei tunge dagane, men dei kjem framleis altfor ofte. Derfor er det viktig med ein pause no, slik at ho kan nullstille kroppen og komme i balanse, seier trenar Rogn.

Det står att fire konkurransehelgar i verdscupen for langrennsløparane. Konkurransane skal stå i Lahti, Drammen/Oslo, Falun og Tjumen.

