Carlsen kvartfinaleklar i Champions Chess-opninga

Nordmannen gav frå seg ei lovande stilling mot Levon Aronian i det første hurtigsjakkpartiet på tysdag og måtte nøye seg med remis etter 58 trekk. Dermed levde han framleis farleg med tanke på å sikre plass blant dei åtte første i det jamne feltet.

Han fjerna uvissa med imponerande spel mot Mamedyarov, som satsa offensivt i jakta på ein svært velkommen siger. Carlsen pressa motstandaren til feil som gav han eit solid overtak, og han omsette det i siger etter 38 trekk.

Det er tre poeng for siger i turneringa, og Carlsen tok seg opp i 24 poeng på dei 14 første partia. Dermed kan han ikkje skyvast ut av topp åtte uansett utfall av det siste grunnseriepartiet mot Anish Giri.

Måndag klaga Carlsen over etterdønningane etter koronasjukdom og sa at hovud og kropp ikkje hang med. Han gav samtidig uttrykk for at forma blir litt betre for kvar dag.

Det er kvartfinalar onsdag, semifinalar torsdag. Finalen blir avvikla over to dagar fredag og laurdag.

