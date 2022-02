Brusveen-Jensen tok bronse i opningsrennet i junior-VM

sport

Brusveen-Jensen, Emma Kirkeberg Mørk, Anna Heggen og Marte Mikkelsplass var Noregs representantar i den første konkurransen i junior-VM på heimebane. Der tok Brusveen-Jensen den einaste norske medaljen.

Sjølv om både Mørk, Heggen og Brusveen-Jensen låg godt plasserte med fem kilometer igjen, var det ingen som kunne hamle opp med tyske Helen Hoffmann, som leidde an i store delar av løpet saman med russiske Elizaveta Bekisjeva.

Bekisjeva leidde ved 13 kilometer, men fekk det blytungt på dei siste to. Ho var i mål 22,2 sekund bak Hoffmann og vart nummer sju.

Brusveen-Jensen kom i mål 8,2 sekund bak vinnaren, medan svenske Lisa Eriksson på sølvplass vart slått med 2,6 sekund av Hoffmann.

Mikkelsplass fekk det tungt tidleg og var eit stykke bak i store delar av løypa. Med to kilometer igjen hadde Heggen og Mørk byrja å gi sekund til fronten, medan Brusveen-Jensen var flott plassert heilt framme.

Til slutt vart det 5.-plass for Heggen, 10.-plass for Mørk og 15.-plass for Mikkelsplass.

Neste konkurranse for dei norske juniorkvinnene er stafett onsdag. Det er enno ikkje klart kven som skal delta for Noreg.

