Blummenfelt forlengde avtalen med omstridd Bahrain-lag

Det får avisa stadfesta frå Bahrain-laget.

– Vi signerte han fordi han skal køyre meir langdistanse, og vi ønskjer at han skal bruke talentet sitt som ei langdistansestjerne i laget vårt, uttaler Chris McCormack, leiar i Bahrain Endurance 13, i ei pressemelding.

Blummenfelt har fått kritikk for avtalen med laget frå Bahrain, eit land som blir skulda for grove menneskerettsbrot og tortur. Kongedømmet blir skulda for å bruke idrett til å reinvaske det dårlege omdømmet sitt og har sterk tilknyting til triatlonlaget.

I 2019 nekta Norges Triatlonforbund han å inngå ein avtale med Bahrain-laget fordi ein rekna avtalen som problematisk, men Blummenfelt knytte seg til laget på eit seinare tidspunkt. Kritikken mot han blussa opp då han tok OL-gull i Tokyo i fjor.

– Eg tenkjer at ein ikkje skal blande idrett og politikk for mykje. Formålet med dette laget er å komme i kontakt med dei lokale i Midtausten og inspirere dei til å starte med idrett, sa Blummenfelt då.

