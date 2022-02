sport

Wembstad tok 1.- og 2.-plass i europacupen siste helg og blir teken ut til verdscupen som følgje av fleire gode resultat. Utforrenna går same stad som der ho køyrde europacup i helga, rett nok i ei litt kortare løype.

– Ho har køyrt veldig bra i utfor, og i helgas europacuprenn i Crans-Montana køyrde ho fantastisk. No startar Inni på noko nytt og spennande, og no får ho verkeleg lønn for å ha trena mykje fart dei siste åra, seier landslagstrenar Erik Skaslien.

(©NPK)