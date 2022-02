TV 2 sender Kollen-renna for første gong

sport

TV 2 skal òg sende langrennssprinten i Drammen 3. mars. Dei klassiske Kollen-renna, med tremil for langrennskvinnene og femmil for herrane, blir arrangerte 5. og 6. mars.

– Vi gler oss over at vi i TV 2 i år skal få formidle verdscuprenna i langrenn og kombinert frå Holmenkollen, og det som forhåpentleg blir ein stor og etterlengta folkefest frå Noregs nasjonalarena for vintersport, seier TV 2s sportsredaktør Vegard Jansen Hagen.

Kollen-helga vart i fjor avlyst og flytta til Sveits på grunn av koronapandemien. I 2020 gjekk renna for tomme tribunar av same årsak.

– Vi mobiliserer stort, og målet er å levere ei historisk dekning av verdscup i Holmenkollen, seier Hagen.

Store norske skinamn som Petter Northug og Odd-Bjørn Hjelmeset skal bidra i TV 2-sendingane frå Kollen.

