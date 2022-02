Sykling: Jansen tilbake først i mars

sport

Det tradisjonsrike sykkelrittet på laurdag, Omloop Het Nieuwsblad, går utan nordmannen, som har slite med etterdønningane av koronasmitten han pådrog seg like før nyttår.

Jansen har enno ikkje køyrt eit sykkelritt i år. Debuten må truleg vente til mars, fortel sportsdirektør Matthew White til Sykkelmagasinet.

– Han er heilt frisk no, og planen vår er å få han tilbake i konkurranse i Italia i midten av mars. Ein truleg debut kan bli under Milano–Torino (15. mars). Det er synd, men slik er situasjonen akkurat no, seier White.

Det betyr at han ikkje rekk etapperitta Paris–Nice eller Tirreno – Adriatico.

Jansen fekk store delar av 2021-sesongen spolert av skadar og sjukdom. 28-åringen måtte bryte sju av 13 ritt undervegs, blant dei Tour de France.

