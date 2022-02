Svensk stjerne forlèt Vipers etter sesongen

sport

Gulldén kom til Kristiansand framfor sesongen og skreiv under på ein toårsavtale med klubben. Undervegs i sesongen har ho likevel innsett at ho vil vere nærare familien sin, og dermed avbryt ho kontrakten, skriv Vipers.

– Eg har teke eit tøft val om å avbryte kontrakten min etter denne sesongen. Nokre gonger tek livet ei anna retning enn den vi ønskjer, og eg treng rett og slett å bu nærare familien min, seier Gulldén.

32-åringen vart så seint som laurdag toppskårar i Vipers' sterke siger mot Györ i Meisterligaen. Søndag vart kvartfinaleplassen sikra sidan CSKA Moskva slo Metz.

– Sesongen er ikkje slutt enno. Eg kom til Vipers for å vinne titlar, og det er noko eg kjem til å kjempe hardt for at vi skal klare, seier Gulldén.

Ho har sølv og bronse i EM som beste resultat i meisterskap med Sverige, medan ho i 2016 vann Meisterligaen med CSM Bucuresti.

(©NPK)