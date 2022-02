Straffedrama gav siger då Elabdellaoui gjorde comeback etter augeskaden

sport

Den tidlegare norske landslagskapteinen var med i startoppstillinga og spelte heile kampen då Galatasaray møtte Göztepe på bortebane i den tyrkiske superligaen måndag.

Sportsleg sett så det lenge ut til at Elabdellaouis retur ville ende med poengtap. To skåringar av senegalesiske Cherif Ndiaye verka å ha sikra Göztepe sigeren med 2-1, men fem minutt før slutt utlikna Galatasarays franske spiss Bafétimbi Gomis på straffespark.

Ni minutt på overtid peika så dommaren på straffemerket igjen etter at Galatasaray-innbytar Emre Kilinc vart stansa med ulovlege middel. Igjen var Gomis sikker frå kritmerket og sikra ein svært sen og dramatisk siger.

Tidlegare i kampen hadde danske Victor Nelsson sendt Galatasaray i leiinga allereie etter tre minutts spel i første omgang. Gjestene klarte likevel ikkje halde på den leiinga.

Den sterke sluttspurten bidrog til at måndagen vart ein solid merkedag i Omar Elabdellaouis karriere.

Fyrverkeriulykke

30-åringen var for første gong med i ein kamptropp igjen i møtet med Kayserispor 12. februar, men vart då sitjande på benken. No er han for alvor tilbake på banen. Måndag var det 423 dagar sidan forsvarsprofilen sist var i kampsituasjon.

Elabdellaoui har vore open om den alvorlege fyrverkeriulykka som skjedde for 13 månader sidan. I eit intervju med The Guardian nyleg sette han ord på dei marerittaktige minutta.

– Eg trudde berre at eg hadde noko i auget og måtte fjerne det, men så kjende eg at heile ansiktet mitt brann, og alt var svart, sa Elabdellaoui til avisa.

Oslo-guten har i ettertid vore gjennom elleve operasjonar for å få synet tilbake. I fjor reiste han til eit augeinstitutt i USA for å få rettleiing og hjelp. Der skal han ha fått ein prognose på mellom fem og ti prosent sjanse for å kunne sjå for fullt igjen.

Inspirerande

Augelegen Edward Holland har likevel bidrege sterkt til at utfallet vart det best tenkjelege. Han rosa Elabdellaouis pågangsmot i intervjuet med The Guardian.

– Uthaldet hans for å få synet tilbake har inspirert meg og mine tilsette. Han ville ha sprunge gjennom eld om vi bad han om det, sa Holland.

Det var viktig for fotballprofilen at han fekk ein stamcelleoperasjon for å få synet tilbake på det høgre auget. Ei av søstrene hans, Ikram, klaffa 100 prosent med han.

I slutten av januar fekk Elabdellaoui klarsignal for å spele fotball igjen.

