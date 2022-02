Stabæk hentar Lillestrøm-profil

sport

Det opplyser Stabæk på sin nettstad.

– Eg har vore lenge i Lillestrøm, og eg trur eit miljøskifte er positivt for min del. Prosjektet Stabæk er veldig spennande. Her skal ein byggje noko nytt. Eg trur Fredrik Krogstad og Stabæk er ein god «match». Det har eg klokkartru på at blir bra, seier Krogstad.

Midtbanespelaren har signert ein toårskontrakt med bærumsklubben som i fjor rykte ned til 1. divisjon.

26-åringen har vore ein viktig bidragsytar for dei gulkledde, og han står bokført med 165 A-lagskampar for Lillestrøm.

