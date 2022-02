Nadal om Djokovic: – Viss han får spele Grand Slams uvaksinert, er han velkommen

sport

– Viss Novak får spele Grand Slam-turneringar som uvaksinert, er han velkommen, seier Nadal ifølgje nyheitsbyrået DPA.

Spanjolen er i den mexicanske hamnebyen Acapulco i samband med ein ATP 500-turnering han skal delta i. Han vann nyleg Australian Open og vart historisk med sin 21. Grand Slam-tittel, éin meir enn Djokovic og Roger Federer.

Grand Slam-turneringa gjekk utan Djokovic, som ikkje fekk innreise til Australia sidan han er uvaksinert. Djokovic' vaksinenekt kan òg hindre han frå å delta i Roland-Garros og Wimbledon, som berre tillèt vaksinerte spelarar å delta.

Djokovic uttalte i eit intervju med BBC for ei snau veke sidan at han ikkje har nokon planar om å vaksinere seg, sjølv om det kan koste han rekorden for flest Grand Slam-titlar på herresida.

Med eller utan Djokovic er Nadal storfavoritt til å vinne Roland-Garros. Han feller uansett ingen tårer dersom Djokovic ikkje får lov til å spele på grusen i Paris.

– Alle tek sine eigne avgjerder og må leve med dei, seier Nadal.

(©NPK)