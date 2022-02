Mourinho risikerer tre kampars utestenging – kan ha skulda dommar for kampfiksing

sport

Portugisaren var alt anna enn fornøgd med dommaren under Romas kamp mot Verona laurdag, og på overtid av 2-2-kampen rann begeret over for Mourinho. Han tok matchballen og sparka han vekk, før han slengde mishagsytringar og gjorde ein telefon-gest mot hovuddommar Luca Pairetto.

Ifølgje fotball-italia, som siterer den italienske avisa La Stampa, skal Mourinho ha sagt «Dei sende dykk hit med vilje. Juventus sende dykk». Verken dei påstått utsegnene eller telefon-gesten til Mourinho er tilfeldig.

Faren til dommar Luca Pairetto, Pierluigi, vart i 2006 dømde for kampfiksing i regi av Juventus.

Den tidlegare toppdommaren hadde rolla som italiensk viseformann i Uefas dommarkomité då det vart oppdaga at han hadde vore i jamleg telefonkontakt med Juventus-direktør Luciano Moggi om utveljing av dommarar til kampane til den italienske storklubben.

Dommarskandalen, også kjent som «Calciopoli», førte til at Juventus vart degradert til Serie B og mista ligatitlane frå 2005 og 2006.

