Lillehammer henta svensk back rett før overgangsfristen

Det opplyser eliteserieklubben via Twitter. Thilander har til no spelt for Skövde på nivå tre i svensk ishockey.

Kontrakten med svensken vart signert klokka 22 søndag, to timar før overgangsvindauget stengde, ifølgje GD. Det er ikkje heilt avklart når han er speleklar for LIK.

– Når denne moglegheita dukka opp, hadde vi lyst. Dette gir oss meir kreativitet og konkurranse, seier dagleg leiar Atle Svensrud i Lillehammer til avisa.

Thilander har markert seg som ein offensiv back med 23 målpoeng på 26 kampar denne sesongen.

