Kina-korrespondentar kritiserer statsinnblanding i OL

Det skriv korrespondentklubben FCCC i ei fråsegn måndag. Der heiter det at «regjeringas innblanding skjedde på regelmessig basis», og korrespondentane seier seg «forferda over at vilkåra for uavhengig rapportering i Kina framleis var dårlegare enn den internasjonale standarden under vinter-OL».

Blant døma er at ein reporter vart nekta å intervjue ein utøvar frå Hongkong i ein av OLs offisielle pressesoner. Andre vart forhindra frå å gjere intervju på offentlege stader, som til dømes utanfor ein butikk som selde OL-varer.

Journalistar til stades i OL skal ha fått opplyst at all rapportering frå offentlege område må godkjennast av kinesiske styresmakter. Nokon fekk òg førespurnader via nettet frå statlege medium og diplomatar.

På OL-opningsdagen 4. februar vart ein nederlandsk reporter fysisk vist bort midt under ei direktesending, sjølv om politiet hadde vist han til staden der han stod, ifølgje FCCC.

Foreininga seier at ho er «skuffa over at Kina har stramma inn vilkåra for pressa, i strid med den olympiske ånda». Ho oppmodar vidare kinesiske styresmakter til å oppfylle eigne reglar for akkreditert, utanlandsk presse i Kina. «Nemleg å la journalistar gjere intervjuavtaler og gjennomføre intervjua sine utan trussel om statleg innblanding, og å få rapportere fritt frå offentlege stadar».

Også i januar kom FCCC med kritikk mot kinesiske styresmakter for stadig aukande innblanding. Då svarte 99 prosent av medlemmene i foreininga at arbeidsforholda i Kina ikkje lever opp til den internasjonale standarden.

