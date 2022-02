Hellas' regjering vil suspendere supporterklubbar etter fotballrelatert drap

sport

Det kunngjorde departementet i landet for innbyggjartryggleik måndag som del av ein plan for å få bukt med supportervalden i landet.

Tenåringen Alkis Kambanos vart knivstukken og slått i hel av det som blir beskrive som fotballpøblar i byen Thessaloníki 1. februar. Ti personar er arresterte i samband med angrepet.

Minister Takis Theodorikakos seier at det nye tiltaket til regjeringa mellom anna vil omfatte strengare fengselsstraffer og retningslinjer for straffutmåling for organisert, idrettsrelatert vald.

Dei nye tiltaka vil krevje parlamentarisk godkjenning, men det er venta at dei får brei politisk støtte sidan regjeringa har eit solid fleirtal.

Ifølgje Theodorikakos vil supporterklubbane kunne ta opp att aktivitetane sine 1. august, etter ein grundig gjennomgang av reglane for verksemda og introduksjon av det nye regelverket.

– Hooliganisme er ei global plage som har kosta titals menneske livet. Vi må stå saman, regjeringa, politiske parti, fotballag og spelarar. Ingen har rett til å vike unna frå denne innsatsen for å konfrontere valden, seier Theodorikakos.

(©NPK)