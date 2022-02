Frå OL-boble til smitterisiko i «ope Norge»: – Hadde forventa respekt

sport

Førebuingane til leikane må ha vore heilt i verdsklasse for skiskyttarane, for i Kina vart det medalje på medalje. Troppen vart heller ikkje ramma av koronautbrot i forkant. Sjølv om fleire kanskje slepper skuldrene ned noko etter over tre veker i OL-bobla med det strenge koronaregimet, er ikkje sesongen over for dei norske gullheltane.

– Personleg er eg ikkje redd for å få det (korona) når OL er over. Det har vore ei lita frykt som har lege der. Frå spesielt august-september og ut. Då har det vore eit halvt år der du veit at viss du får det, minskar det sjansane dine i OL betrakteleg, seier Tarjei Bø til NTB.

Han meiner skuldrene var høgare på høgdesamling i Lavaze og på flyet til Kina enn dei er no.

Men i Noreg ventar eit ope samfunn. Midtvegs i OL forsvann så godt som alle koronatiltaka, og skiskyttarane møter ingen «meter», isolasjon eller påbod om munnbind i gamlelandet.

At utøvarane heldt seg smittefrie før og under OL var det aller viktigaste. Men tre konkurransar står att. For somme er det viktigare enn andre å halde seg friske.

– Hadde forventa respekt

Marte Olsbu Røiseland leier verdscupen samanlagt med 62 poeng meir enn Dzinara Alimbekava. På 3.-plass er Elvira Öberg med 88 poeng opp til Froland-ekspressen. Røiseland og co. har sju øvingar igjen i verdscupen.

– Nokon er meir motivert enn andre for å halde seg friske. Spesielt Marte er det viktig at ikkje får korona med tanke på verdscupen totalt. Vi må prøve å ofre litt til for kvarandre no, ei siste krampetrekning, og det trur eg vi skal klare, seier Johannes Thingnes Bø til NTB.

– Hadde eg vore i hennar situasjon, hadde eg forventa respekt frå lagkameratane med å halde seg så frisk ein kan. Den trøya skal ho ta. Då må vi alle bidra, legg han til.

Røiseland skal til Lillehammer og halde fram isolasjonen som før OL.

– No er det ganske sloppe opp heime. Då er det endå farlegare for oss. Vi har ei veke heime før vi reiser ut igjen, og eg har ikkje lyst til å få korona, men stå løpet ut, seier OL-dronninga.

– Utfordre immunforsvaret

Vetle Sjåstad Christiansen har hatt eit godt OL og reiser heim med to medaljar. Han trur det er fort gjort.

– Vi veit det er veldig lett å pådra seg noko sjukdom no. Spesielt med tanke på den bobla vi har vore i dei siste par månadene. Eg trur ikkje vi har møtt andre enn dei vi sit med her omtrent, pluss nokon til, seier Christiansen.

– Eg trur det blir mykje åleinetid i leilegheita den siste veka, men når vi er ferdige med sesongen, blir det ut og utfordre immunforsvaret, seier han.

Slik er avslutninga på verdscupen i skiskyting:

* 3.–6. mars: Kontiolahti, Finland

* 10.–13. mars: Otepää, Estland

* 17.–20. mars: Holmenkollen, Noreg

