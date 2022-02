Elabdellaoui tilbake på fotballbanen etter den alvorlege augeskaden

sport

Klubben til den tidlegare norske landslagskapteinen stadfestar på Twitter-kontoen sin at Elabdellaoui er med i startoppstillinga til ligamøtet med Göztepe.

30-åringen var for første gong med i ein kamptropp igjen i møtet med Kayserispor 12. februar, men vart då sitjande på benken. No er han tilbake på banen og klar til dyst.

Elabdellaoui har vore open om den alvorlege fyrverkeriulykka som skjedde for 13 månader sidan. I eit intervju med The Guardian nyleg sette han ord på dei marerittaktige minutta.

– Eg trudde berre at eg hadde noko i auget og måtte fjerne det, men så kjende eg at heile ansiktet mitt brann, og alt var svart, sa Elabdellaoui til avisa.

Oslo-guten har i ettertid vore gjennom elleve operasjonar for å få synet tilbake. I fjor reiste han til eit augeinstitutt i USA for å få rettleiing og hjelp. Der skal han ha fått ein prognose på mellom fem og ti prosent sjanse for å kunne sjå for fullt igjen.

Augelegen Edward Holland har likevel bidrege sterkt til at utfallet vart det best tenkjelege. Han rosa Elabdellaouis pågangsmot i intervjuet med The Guardian.

– Uthaldet hans for å få synet tilbake har inspirert meg og mine tilsette. Han ville ha sprunge gjennom eld om vi bad han om det, sa Holland.

Det var viktig for fotballprofilen at han fekk ein stamcelleoperasjon for å få synet tilbake på det høgre auget. Ei av søstrene hans, Ikram, klaffa 100 prosent med han.

I slutten av januar fekk Elabdellaoui klarsignal for å spele fotball igjen.

