Delt fjerdeplass for Hovland – fem slag bak vinnaren

Til slutt vart avstanden for stor opp til Joaquín Niemann frå Chile, som sikra seg sigeren i turneringa. På sisterunden på søndag enda Hovland med fire birdiar og tre bogeyar. Sjølv om han gjekk runden eitt slag under par og knappa tilsvarande inn på Niemann, fall han ein plass frå tredjeplassen han hadde då han gjekk ut på runden på søndag.

Hovland fekk ein perfekt start med ein enkel birdieputt, men på dei neste hola hamna han i vanskar etter svake utslag. Han måtte fleire gonger redde seg inn for å halde seg på par.

På det åttande holet var derimot Hovlands klassiske drive til å kjenne igjen. Han trefte svært godt, men bomma i jakta på ein ny birdie.

På det neste holet var det tilbake til det upresise. 24-åringen enda i roughen, og ein lang chipp bidrog til at det vart for tøft å setje ein parputt. Deretter følgde ein viktig opptur med to strake birdiar, følgt omgåande av ein ny bogey. Med nok ein bogey og endå ein birdie på hol 16 og 17, enda nordmannen 14 slag under par for heile turneringa.

Niemann hadde ikkje storspelt på sisterunden før han på det ellevte holet slo til med ein eagle. Med det sørgde han for å halde rivalane på ein armlengds avstand.

Han fekk dermed med seg førstepremien på snautt 2,2 millionar dollar, som svarer til 19,7 millionar kroner.

