Chelsea-sjefen om sjokkerande Lukaku-tal: – Ikkje tid for å le av han

sport

Lukaku spelte heile kampen for Chelsea, men den offisielle statistikken viste at han berre hadde sju ballberøringar dei 90 minutta. Det er det lågaste talet for ein Premier League-spelar sidan statistikkleverandøren Opta starta teljingane sine.

I første omgang var Lukaku i tillegg berre borti ballen to gonger. Den eine gongen var då Chelsea tok avspark. Dei sjokkerande tala har fått stor merksemd i britisk presse.

Ikkje overraskande vart dei òg eit tema då manager Tuchel måndag møtte pressa framfor meisterligamøtet med Lille. Konfrontert med Lukaku-statistikken, trekte tyskaren litt på smilebandet.

– Kva kan eg gjere? Eg veit ikkje. Vi må ta omsyn til det, byrja Tuchel.

– Dataa er der ute, og dei snakkar eit visst språk. Han var ikkje involvert i spelet vårt, og slik er det nokre gonger med spissar viss dei slit litt med sjølvtilliten, å finne rom og å bli involvert mot eit godt defensivt organisert lag, heldt tyskaren fram.

Ikkje le

Han tok vidare Lukaku kraftig i forsvar.

– Det er ikkje dette vi eller Romelu ønskjer, men dette er heller ikkje tida for å le av han og lage vitsar om han. Han er i søkjelyset, men vi skal verne han, sa Chelsea-sjefen.

Lukaku vart henta til Chelsea frå Inter i fjor sommar. Fem ligamål er fasiten så langt denne sesongen.

Tidlegare denne sesongen skapte Lukaku overskrifter då han i eit intervju med Sky Italia gjekk langt i å antyde at han ikkje trivst i Chelsea. Belgiaren meir enn antyda at måten London-klubben speler fotball på passar han dårleg.

I ettertid måtte superspissen på banen og beklage eigne utsegner.

Spissane slit

Chelsea-manager Tuchel sa på pressekonferansen på måndag at Lukaku ikkje er den einaste spissen som har slite med å levere på topp i Chelsea.

– Det er ei historie med spissar som slit litt i Chelsea, så det er kanskje ikkje den enklaste staden i verda for spissar. Eg veit ikkje kvifor det er slik, sa tyskaren.

Han påpeika deretter at Chelsea er ein klubb der det krevst at angrepsspelarane òg gjer ein solid jobb defensivt på banen.

Tuchel argumenterte òg med at fotball er ein kompleks idrett, og at det sjeldan er berre eitt svar på eit problem.

(©NPK)