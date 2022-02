Ajax betaler millionbeløp til Nouris familie

sport

Nouri fekk hjartestans under ein treningskamp mot Werder Bremen i juli for snart fem år sidan. I etterkant har Ajax vedkjent at stortalentet ikkje fekk adekvat medisinsk oppfølging i etterkant av episoden, og klubben har teke på seg ansvaret for dette.

No utbetaler Ajax eit stort millionbeløp til Nouris familie. Den tidlegare spelaren har ein permanent hjerneskade og vil trenge dagleg oppfølging resten av livet.

– Det er bra at ein avtale er oppnådd, slik at vi kan avslutte denne saka. Vi innser alle at lidingane ikkje er over for Abdelhak og hans kjære. Det held fram med å vere ein veldig trist situasjon, og det er slik vi kjenner det i Ajax òg, seier toppsjefen til den nederlandske klubben Edwin van der Sar.

– Vi set stor pris på måten Abdelhaks familie tek seg av han dag og natt med mykje kjærleik, held Ajax-leiaren fram.

I 2018 gjekk Ajax med på å betale for Nouris behandling livet ut.

– Denne sommaren er det fem år sidan Abdelhak vart ramma av ein forferdeleg lagnad. Dei siste åra har vore dominerte av å vise omsorg for han, seier Nouris far Mohammed i ei fråsegn formidla av Ajax.

– Det er bra at diskusjonane rundt ansvar og konsekvensar no høyrer fortida til, og at vi saman kan sjå framover, legg han til.

