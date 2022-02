AaBs norske sportssjef takka nei til Wilshere

sport

Søndag vart Wilshere presentert som ny storsignering i AGF, der Stig Inge Bjørnebye er sportssjef. Den mangeårige Premier League-profilen kunne likevel ha enda opp hos ein superligakonkurrent, skriv Jyllands-Posten.

– Wilshere er ein spelar vi vart tilboden for to månader sidan. Vi fekk det presentert som ei moglegheit frå ein av dei gode kontaktane våre, men vi valde ikkje å gå vidare med det. Derfor var det ikkje ei stor overrasking at han var ute etter å finne seg ein ny klubb, seier Olsen, tidlegare sportssjef i Stabæk.

– Han (Wilshere) passa ikkje inn i planane våre, fordi vi ønskte å slanke troppen og verne kontinuiteten i dette overgangsvindauget. Vi vil prioritere å skape plass for våre eigne talent, seier Olsen.

Wilshere har vore klubblaus sidan han forlét Bournemouth sist sommar. Snart er han klar for spel i den danske superligaen.

