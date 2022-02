Thingnes Bø sikra norsk gullrekord i OL med siger på fellesstarten – Christiansen tok bronse

sport

Thingnes Bø viste klasse på dei ståande skytingane og kunne med det sikre seg gullet med den sterke farten sin i sporet. Han bomma til saman fire gonger i vinden.

Vetle Sjåstad Christiansen bomma tre gonger, og det såg lenge mørkt ut for 29-åringen, men med ei svært imponerande siste skyting sikra han bronsemedaljen. Svenske Martin Ponsiluoma tok sølvet.

Dermed har òg Noreg sett gullrekord i vinter-OL. Den tidlegare rekorden på 14 gull i eitt OL var delt av Noreg, Tyskland og Canada, men no tronar Noreg åleine øvst.

Han sørgde òg for at dei mannlege norske skiskyttarane har teke medaljar i alle øvingane i OL. Thingnes Bø sikra bronse på normaldistansen, før det vart siger på sprinten for same mann, med storebror Tarjei Bø som bronsevinnar. Dei to tok òg gull i både miksstafett og herrestafett.

Der var òg Sturla Holm Lægreid med. Han og storebror Bø fekk det ikkje heilt til å stemme på standplass fredag. Lægreid bomma fem gonger og gjekk inn til sjetteplass, 1.46 minutt bak vinnaren, medan Bø bomma fire gonger og glei inn til 12.-plass, slått av broren med 2.47 minutt.

Noregs nest mestvinnande

Medaljen betyr òg at Thingnes Bø tek seg forbi Emil Hegle Svendsen som Noregs nest beste skiskyttar gjennom tidene i OL. Berre Ole Einar Bjørndalen (13) har fleire OL-medaljar enn Bøs sju.

Noreg har gjort eit historisk godt OL i skiskyting med fjorten medaljar på elleve øvingar. Marte Olsbu Røiseland og Tiril Eckhoff sørgde for at Tysklands rekord på elleve frå 2006-leikane vart slått tidlegare fredag, og med medaljen i herreløpet auka Thingnes Bø rekorden.

Starta med bom

Thingnes Bø starta med å bomme på første skyting, men langrennsfarten hans gir han likevel rom til bom, for ved første passering etter skyting var han heilt oppe ved storebror Bø, som fylte på første skyting.

På dei to siste skytingane bomma Thingnes Bø høvesvis ein og to gonger i tøffe vindforhold, men farten hans la press på konkurrentane, som bomma nok til at han enkelt kunne segle inn til siger, 40,3 sekund føre sølvvinnar Ponsilouma.

