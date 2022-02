Telemark: Eriksen og Løken på sigerspallen på heimebane

sport

Eriksen har køyrt seg opp i verdstoppen i sin idrett, men jaktar stadig på den første verdscupsigeren.

Fredag måtte ho gi tapt for den suverene sveitsaren Martina Wyss, men ho viste lagvenninna til Wyss, Beatrice Zimmermann, til tredjeplassen.

– Eigentleg var målsetjinga ei pallplassering denne sesongen, men no må eg oppjustere denne, smiler Eriksen.

– Eg føler at eg kjem nærare og nærare. Éin dag håpar eg at eg klarer det. Det hadde vore fantastisk, legg ho til.

På sprinten for herrar vart det tredjeplass til Trym Nygaard Løken, dagen etter at han vart nummer to i klassisk. Han jaktar sin tredje strake pallplass i favorittøvinga parallellsprint laurdag.

(©NPK)