Storbritannia mistar OL-sølv som følgje av dopingsaka til Ujah

sport

Det har Den internasjonale valdgiftsretten for sport (CAS) i Lausanne avgjort.

Ujah testa positivt for dei forbodne stoffa ostarin og S23 undervegs i OL. Dei har same effekt som anabole steroid. I september vart det klart at også B-prøva hans var positiv.

Dei tre andre sprintarane på stafettlaget til britane var Zharnel Hughes, Richard Kilty og Nethaneel Mitchell-Blake. Dei mistar alle den einaste OL-medaljen dei har teke i karrieren.

Avgjerda gjer at Canada blir flytta opp til sølvplass, medan Kina får bronse. Italia vann den kortaste OL-stafetten for menn.

Ujah har vore mellombels suspendert sidan sommarleikane i Tokyo. Etter CAS-dommen skal Friidrettens integritetseining (AIU) avgjere om han skal stengjast ute vidare.

(©NPK)