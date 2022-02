Røiseland hintar om karriereslutt etter ny OL-medalje

sport

– Det er veldig vanskeleg. Ein skal aldri seie aldri, men eg trur ikkje det blir det for min eigen del, sa skiskyttar Røiseland til norsk presse om OL i Italia om fire år.

Då hadde ho akkurat teke den femte OL-medaljen sin med bronse på fellesstarten. Ho har teke medalje i alle individuelle konkurransar i Zhangjiakou.

– Akkurat no tenkjer eg at det er andre ting i livet eg har lyst til òg. Men eg har brunne meg på det før, så ein skal aldri seie aldri. Eg nyt det OL-et her, tenkjer det kanskje var siste gong og tek med meg den gode kjensla, sa ein godt fornøgd bronsevinnar.

No står det att tre verdscuphelgar der ho skal kjempe for å sikre seg samanlagt-tittelen. Neste år er ikkje avgjort.

– Det er ikkje bestemt, det heller. Akkurat no lever eg veldig i noet, og så får eg sjå kva eg har lyst til å gjere vidare, sa Røiseland.

(©NPK)