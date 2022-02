Ordkrig mellom Wada og CAS etter Valijeva-avgjerd

sport

CAS publiserte fredag grunngivinga for avgjerda som vart fatta tidlegare i veka, på 41 sider. Wada hadde til liks med Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) og Det internasjonale skøyteforbundet (ISU) anka avgjerda til russiske antidopingmyndigheter om ikkje å suspendere Valijeva, men ankane vart avviste av CAS.

Den unge alderen til den 15-årige kunstløpstjerna blir påpeika som ein viktig grunn, men Wada legg òg vekt på at det tok heile 44 dagar før testsvaret låg føre. I grunngivinga skriv Wada at antidopingstyresmaktene «ikkje fungerte effektivt».

Dette får Wada til å reagere, og det blir slått hardt tilbake i ei skriftleg utsegn.

– Det er overraskande og urovekkjande at CAS har valt å ignorere den klare og utvitydige ordlyden i antidopingkoden, skriv Wada.

– Ved å treffe denne avgjerda har CAS-dommarane i praksis skrive om koden slik at obligatorisk suspensjon for «beskytta personar» no blir vurdert som valfri. Dette skaper ein farleg presedens som vi håpar og ventar at framtidige CAS-panel korrigerer.

Ifølgje Wada opnar CAS-avgjerda for at mindreårige kan konkurrere vidare etter å ha testa positivt, og det blir hevda at dette undergrev integriteten til idrettskonkurransar og tilliten utøvarar har til at dei konkurrerer på like vilkår.

For lang tid

CAS skriv i grunngivinga si at dersom prøvesvaret låg føre innan 20 dagar, ville Valijeva hatt tid til å leggje fram si sak. I staden kom svaret dagen etter at ho hadde hjelpt ROC til gull i lagkonkurransen i Beijing og nokre dagar før den individuelle konkurransen. Då var det 44 dagar sidan prøva vart avlagd.

CAS peikar på at det ikkje var Valijevas feil at prøvesvaret kom så seint. Dommarane konkluderte med at dei ved å nekte henne deltaking ville gjere uoppretteleg skade på karrieren hennar.

– Enkelt uttrykt bør ikkje utøvarar utsetjast for faren for alvorleg skade på grunn av den manglande evna antidopingstyresmaktene har til å fungere effektivt, skreiv CAS-dommarane.

Dette fall altså Wada tungt for brystet. Antidopingbyrået peika i høyringa på at 20 dagar er ei anbefalt tid for analyse av prøver, ikkje ein absolutt frist. Det vart peika på at koronasmitte hos personalet ved laboratoriet i Stockholm bidrog til den lange analysetida.

Strenge krav

CAS vart ikkje overtydd av det argumentet.

– Det er urovekkjande å høyre dette argumentet. Utøvarane blir pålagde strenge krav når det gjeld antidopingforpliktingar, og samtidig får antidopingstyresmaktene berre tilrådingar når det gjeld tidsfristar som skal verne utøvarane, står det i CAS-avgjerda.

Valijeva testa 25. desember positivt på det forbodne stoffet trimetazidin, som finst i enkelte typar hjartemedisin. Ho har forklart at ho kan ha fått det i seg ved å drikke av glaset til bestefaren. Han bruker hjartemedisin som inneheld stoffet.

I CAS-avgjerda kjem det fram at Valijeva testa negativt både 13. januar og 7. februar.

Behandlinga gjaldt berre spørsmålet om Valijeva skulle få konkurrere vidare i OL. Sjølve dopingsaka vil bli behandla seinare.

'

(©NPK)