OL over for Frida Karlsson

– Håpet levde om ein siste sjanse søndag, men det blir visst ingen. Eg nådde ikkje måla mine. Det er tungt og jævlig, skriv Karlsson på Instagram.

Karlsson var rekna som ein av medaljeutfordrarane i Beijing, sjølv om ho har slite i høgda før. Det vart skuffelsar på dei individuelle startane og ein tøff stafettetappe, som likevel enda med bronse.

Tremila på søndag går utan det svenske stjerneskotet.

– Takk for erfaringane, for utfordringane og for støtta, skriv Karlsson og legg til at ho no skal heim og vatne blomane sine.

