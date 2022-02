OL-finalen glapp for Tre Kronor i straffedrama

sport

Det stod 1–1 etter tre periodar og fem minutts forlenging, men i straffeslagkonkurransen var det svenskane som greip kommandoen. Fleire gonger trong dei berre ei skåring eller ei redning for å kunne starte oppladinga til finale mot Finland søndag, men det ville seg ikkje.

Russarane heldt nervane under kontroll og gjorde det dei trong. Etter 16 straffeslag hadde russarane skåra tre gonger mot to for svenskane. Dermed blir det ROC (russiske utøvarar) mot Finland i finalen på søndag.

Den 19 år gamle Arseni Gritsjuk frå Avangard Omsk sette inn det avgjerande skotet. Også Nikita Gusev og Jegor Jakovlev skåra.

– Det kjennest latterleg tomt, sa Carl Klingberg etter å ha missa begge straffene sine, den første og sjette for Sverige.

Frekkis

Sverige skåra på to av dei tre første straffene sine, men Ivan Fedotov stengde ROC-buret på dei fem neste.

Lucas Wallmark frå CSKA Moskva skåra med ein frekkis som spratt på skuldra til klubbkameraten og fall ned i målet bak han. Joakim Nordström var endå frekkare då han finta målvakta heilt ut av målet på Peter Forsberg-vis før han dytta pucken i buret.

Lasse Johansson hindra tre av dei fire første russiske straffene, men greidde ikkje å få til den avgjerande redninga.

Sjansar

Etter ein mållaus første periode tok ROC leiinga ved Anton Slepysjev 15 sekund ut i den andre. Anton landar utlikna 6.22 minutt inn i den tredje perioden, og fleire mål vart det ikkje i kampen, trass store sjansar.

Mathias Bromé og Henrik Tömmernes hadde store sjansar til å avgjere for Sverige i forlenginga, men lykkast ikkje.

Sverige må nøye seg med bronsekamp mot Slovakia laurdag.

Finland, som etter sterkt defensivt spel slo slovakane 2–0 i semifinalen, jagar den første OL-tittelen sin i finalen på søndag.

