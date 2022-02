Lewis Hamilton: Eg sa aldri at eg skulle gi meg

sport

– Eg elskar å gjere det eg gjer, og det er eit privilegium å jobbe med denne store gruppa menneske og føle at du er ein del av ein familie. Det er ingenting som liknar det, sa Hamilton.

Fartsfantomet sa under avdukinga av den nye Mercedes-bilen at han hadde behov for tid for seg sjølv etter den dramatiske avslutninga på fjorårets Formel 1 sesong:

– Det var tydelegvis ei vanskeleg tid for meg, eg trong å ta eit steg tilbake og konsentrere seg om å vere til stades med familien min rundt meg, sa Hamilton.

Det har vore stille rundt Lewis Hamilton etter den spinnville avslutninga av Formel 1 sesongen i fjor. I sesongavslutninga i Abu Dhabi såg Lewis Hamilton lenge ut til å vere på veg mot ein ny VM-tittel, men han vart passert av Max Verstappen rett før mål etter at tryggingsbilen hadde vore på banen og samla feltet. Det avgjorde òg kampen om VM-trofeet.

