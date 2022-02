Lagkonkurransen i alpint framskotne på grunn av vêrvarselet

sport

Endringa betyr at lagkonkurransen, som består av parallellstorslalåm med utslagsrundar, blir innleidd allereie klokka 03.00 norsk tid. Finalen skal køyrast 04.37.

Timon Haugan, Fabian Wilkens Solheim, Rasmus Windingstad, Maria Tviberg, Thea Stjernesund og Mina Fürst Holtmann er tekne ut på det norske laget. I kvar runde deltek to menn og to kvinner. Laget som sigrar i flest duellar vinn. Om det endar 2-2, går laga med best totaltid vidare. Noreg har OL-bronse å forsvare og er regjerande verdsmeister.

Noreg møter Polen i åttedelsfinalen. Det er berre 15 påmelde lag, så topprangerte Austerrike får walkover til kvartfinale.

Dette er duellane i åttedelsfinalen: USA – Slovakia, Sveits – Kina, Italia – Russland, Noreg – Polen, Frankrike – Tsjekkia, Tyskland – Sverige, Slovenia – Canada.

