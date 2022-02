Kinesisk leiing i parløp etter verdsrekord

sport

Tre russiske par følgjer rett bak dei etter kortprogrammet.

Sui og Han vann kortprogrammet òg i førre OL, men måtte då nøye seg med sølv etter at Sui fall i friløpet. Dei har to VM-gull på merittlista, men er tre gonger slått til sølv. Fredag leverte dei eit gnistrande program til musikk frå filmen «Mission: Impossible 2».

Jevgenija Tarasova og Vladimir Morozov slo den gamle poengrekorden då dei fekk 84,25. Dei er altså berre 0,16 poeng bak leiarane før friløpet på laurdag.

Den omstridde trenaren Eteri Tutberidze overtok i fjor delvis trenaransvaret for Tarasova/Morozov, og ho var tilbake i skøytehallen dagen etter at to av elevane hennar tok gull og sølv i OL-konkurransen for kvinner, medan den tredje feila fullstendig. Tutberidze vart kraftig kritisert av IOC-president Thomas Bach for måten ho oppførte seg mot 15-årige Kamila Valjeva etter dei mislykka friløpa hennar.

Verdsmeistrane Anastasia Misjina/Aleksander Gallijamov er på 3,-plass 1,65 poeng bak leiarane, medan Aleksandra Bojkova/Dmitrij Kozlovskij på fjerdeplass har 5,82 poeng opp.

