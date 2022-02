Johaug inspirert av treningsdagboka til skøytekongen

sport

I alle fall ikkje heilt. Johaug, som sjølv er kjend som ei treningsmaskin, seier det framleis må vere mogleg å unne seg litt avkopling. Van der Poel gjorde treningsdagboka si tilgjengeleg etter gull på 5000 og 10.000 meter i OL.

Han har varsla at han truleg legg opp, og ville gi frå seg oppskrifta på OL-gulla. Johaug har lese dokumentet.

– Kor ærleg skal eg vere? Når eg har vorte eldre og eldre har eg kjent på at det er viktig for meg å ha eit litt meir normalt liv ved sida av. Det er viktig for meg å ta vare på sambuaren, familien og venner. Å kunne ta eit glas raudvin til maten betyr mykje for meg og avkoplinga i hovudet, seier Johaug.

– Det er ikkje som at eg har sete og drukke kvar dag før OL, men for meg er det viktig å kunne kople av.

