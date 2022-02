Iversen hardt ut mot media i OL: – Det har skuffa meg

sport

Fredag presenterte han laget som skal gå tremila søndag. Deretter brukte han tid på å uttrykkje kor skuffa han er over dei norske media i OL.

– Med tanke på røyndommen media har prøvd å skape … Vi kjenner oss ikkje igjen i det heile. Vi har stor trivsel, samhaldet er stort. Ja, det har vore nokre utsegner i media som har skapt overskrifter vi gjerne skulle vore forutan. Mykje kan du skrive på kontoen at vi som svarer på spørsmål, er litt dårleg førebudde på korleis vi blir tolka på korleis vi har svart her, seier Iversen i eit intervju med NTB og VG.

Teke på senga

Han meiner det er annleis enn før, og han er «litt overraska» over røyndommen som er prøvd skapt, fortel han.

– I år kjenner eg at erfaringa mi har at eg har vorte teken litt på senga med tanke på korleis det er å bli framstilt av deg og dei, det må eg seie, seier han til VG.

No kjem Iversen til å vere meir forsiktig før han uttaler seg:

– Framstillinga blir litt annleis enn det faktisk er meint. Det har skuffa meg. Det betyr at eg no må vakte meg meir for det eg seier når eg blir spurd av dykk. Eg kan på ein måte ikkje stole på dykk på same måte som eg har gjort før, fortel han til NTB.

– Eg må vere meir varsam. Eg veit ein skal vere det, men så glepp det litt, legg han til.

Fleire av sakene har vore med utøvarar som har uttalt seg ope til dei norske media i Zhangjiakou.

Johaug-døme

– Det er jo ting som har vorte gjort eksternt i media. Leiinga som har uttalt seg, utøvarar har uttalt seg …

– Eit døme er då eg med min litt sedvanleg fleipete tone sa eg vurderte at Therese (Johaug) skulle gå alle etappane på stafetten, avbryt Iversen og held fram:

– Det er opplagt ein fleip og aldri seriøst meint og ikkje meint som ei nedverdiging av andre utøvarar. Når det blir slått opp at eg har null tillit til andre jenter … Sånn har det aldri vore før, men her har det faktisk vore sånn. Eg vil ikkje byrje å nemne andre saker, men eg kjenner det er litt likt med mange av utsegnene som er slått opp i media, seier Iversen til NTB.

Den siste tida har fleire utøvarar vore kritiske i offentlegheita til langrennsleiinga. Ole Morten Iversens son Emil Iversen kjende seg dolka i ryggen då han ikkje vart teken ut til 15-kilometeren.

Anne Kjersti Kalvå, som vart koronasmitta før leikane, uttalte seg til Adresseavisen. Etter lagsprinten var Maiken Caspersen Falla kritisk til korleis langrennssjef Espen Bjervig og resten av langrennsleiinga har verka i media. Også Ragnhild Haga meiner leiinga kunne spart seg for «enkelte utsegner».

– Meir samla enn nokon gong

På kvinnesida har dei fleste sakene handla om nivået i norsk kvinnelangrenn bak suverene Therese Johaug. Bjervig har uttalt at han er fortvila over nivået. Han og kvinnetrenar Iversen har òg vore opne om at det vart vurdert å hente inn skiskyttar Tiril Eckhoff til OL-stafetten.

Den siste tidas medieoppslag tek ingen energi frå OL-troppen, forsikrar Iversen.

– Det er nesten så eg kjenner vi står meir samla enn vi nokon gong har gjort. Dette finn vi oss på ein måte ikkje i, det stemmer ikkje. Vi blir sterkare saman i alle fall internt. Noko av det som står i media stemmer ikkje i det heile, seier han.

Tremila for kvinner er OLs siste øving og startar søndag klokka 7.30 norsk tid.

