ISU varslar avstemming om å heve aldersgrensa i kunstløp

Valijeva hamna midt i stormen i OL då ei positiv dopingprøve vart kjend etter at ho hjelpte ROC til gull i lagkonkurransen. I den individuelle konkurransen enda OL i tårer og fall då ho vart nummer fire.

At ho i det heile fekk delta var omstridd. Den internasjonale valdgiftsretten for sport kom til at ho skulle få delta sjølv om ho har levert ei positiv dopingprøve.

Bileta av den gråtande 15-åringen har ført til krass kritikk av OL og kunstløpsporten. No varslar Det internasjonale skøyteforbundet (ISU) at det skal haldast ei avstemming om aldersgrensa skal hevast.

Det er noko mellom anna Noregs Skøyteforbund har arbeidd for. I 2019 foreslo Noreg at aldersgrensa skulle hevast til 17 år i meisterskap.

IOC-president Thomas Bach opna, i utsegner fredag, òg for å sjå på aldersgrense for OL-deltaking.

