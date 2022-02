Gu krona historisk OL med ny gulljubel: – Livet mitt er endra for alltid

sport

– Det har vore to veker med dei mest intense høgdene og nedturane eg har opplevd i karrieren. Det har endra livet mitt for alltid, sa Gu etter at ho fredag sikra OL-gull i halfpipe.

I ei tid der det har vore mykje søkjelys på mental helse i idretten, og rasismen folk med asiatisk bakgrunn opplever i vesten og andre stader, har Gu vorte eit førebilete for millionar.

I heimlandet til mora, Kina, der ho går under namnet Gu Ailing, blir ho hylla som OLs kanskje største stjerne. Heime i USA er ho særleg stor blant dei unge og dei rundt 25 millionane med asiatisk bakgrunn.

Takkar for plattforma ho har fått

Det er ei rolle Gu har opplevd sjølv. Det er derfor ho har valt å representere Kina, forklarte ho tidlegare i OL.

– Viss ei ung jente som ikkje kjenner sporten, kan sitje heime og sjå meg på TV og seie at ho ser ut som meg, det kan eg og få til. Då betyr det noko, sa Gu.

Etter OL-gullet fredag, det andre i rekkja etter triumf i Big Air og sølv i slopestyle, sa fristilkøyraren mykje av det same.

– Eg er så æra over å vere her og endå meir for å ha fått den plattforma eg har fått, til å spreie denne bodskapen og inspirere unge jenter gjennom lidenskapen min for sporten, sa Gu.

Uvand sigersrunde

I halfpipefinalen knalla ho til med 93,25 poeng i første forsøk og forbetra seg til 95,25 i neste. Før det tredje forsøket var gullet sikra, og Gu kunne køyre ein sigersrunde.

– Eg har aldri køyrt ein slik sigersrunde før. Eg har alltid sagt at eg ville presse det endå meir, vise kva eg kan. Men i dag kjendest det som eit tidspunkt der alt fall på plass, fordi det er mitt siste i OL, sa Gu.

Ho vart emosjonell då ho snakka om alt ho legg ned for å nå så langt.

– Alle dei små stundene i treningssenteret etter å ha vore på fotoshoot for eit moteblad i åtte–ti timar. Når eg spring halvmaraton kvar veke på sommaren. Når eg pressar meg til å vere den første på trening og den siste som dreg, sa Gu.

Hylla norsk rival

At Gu er ei av dei verkeleg store stjernene i OL, fekk NTBs utsende merke etter slopestylefinalen. Gu tok seg tid til å hylle norske Johanne Killi, som vart straffa hardt av dommarane og mista medalje etter eit forsøk Gu frykta ville slå henne.

Då NTB prøvde å stille henne spørsmål om det, vart det nærast brytekamp med dei mange kinesiske journalistane som ville ha ein bit av Gu. Superstjerna svarte likevel.

– Eg var veldig glad på hennar vegner. Ho køyrer alltid så stilreint. Eg elskar å sjå henne stå på ski. Hennar «switch up 10» er heilt sjuk, sa Gu til NTB.

Utslite etter OL

Etter OL-gullet fredag kan Gu sjå tilbake på eit OL som har sementert henne som ein av dei globale superstjernene i skisporten. Modellkarrieren og superstjernebehandlinga ho får, bidreg òg til det.

– Den kjensla eg sit igjen med no, er ei djup takksemd, sa Gu.

– Eg er utsliten. Gud, frå opningsseremonien til no har eg stått på ski kvar einaste dag, så eg er sliten, men eg kjenner meg tilfreds. Eg er takksam, full av kjensler og stolt, sa Gu.

Ho vart den første fristilsutøvaren som tek tre medaljar i eitt og same OL. I halfpipe vann ho med 4,5 poeng meir enn canadiske Cassie Sharp, som tok sølvet. Sharps lagvenninne Rachael Karker tok bronsemedaljen.

(©NPK)