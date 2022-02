sport

Etter gullet i lagkonkurransen torsdag er Graabak klar for å trå til viss det trengst. Han reiser til liks med mange utøvarar og leiarar heim med charterfly måndag. Det kan bli ekstra mange norske luer å sjå i løypene i helga, sidan dei ventar på heimreisa.

– Eg skal vere her i fire dagar til. Det blir jo litt trått, det skal eg innrømme, å vere her i fire dagar. Eg skulle gjerne reist heim, men eg får gjere det beste ut av det, sa Graabak, som bidrog til at Noreg tok det 14. gullet i leikane og tangerte rekorden frå Pyeongchang.

Fredag vart tangeringa til rekord då Johannes Thingnes Bø tok det 15. gullet. Noreg toppar medaljeoversikta med soleklar margin og har 34 medaljar før dei siste øvingane. Tyskland er på plassen bak med ti gull (22 medaljar).

– Viss eg får lov, og viss eg trengst, bidreg eg der eg kan. Det er berre artig, seier Graabak til NTB.

Graabak notert

Langrennstrenaren til kvinnene, Ole Morten Iversen, noterer seg Graabaks namn før tremila søndag.

– Eg tek med meg den. Elles har eg fått mange tilbod. Det er ein del som byrjar å bli ferdige med øvingane sine. Eg skal ikkje seie at det står folk i kø, men det er fleire som har meldt seg til teneste for å stå på post på tremila og femmila. Eg reknar med at vi får fylt opp dei postane vi treng. Eg skal ha han i bakhovudet, seier Iversen.

Iversen opplyser også at skiskyttarleiren, som gjorde seg ferdig med konkurransane sine fredag, har stilt seg til disposisjon til helga, og at det kan bli mange norske representantar i løypa også på femmila laurdag.

– Egil Kristiansen (trenar) og dei andre er arbeidslause etter i dag og vil gjerne ha ein post. Eirik (Myhr Nossum, trenaren til herrane) vil gjerne bombardere alle postane med folk. Eg lurer på om det er 27 postar på 8,3 kilometer når ein tel opp trenarsoner og drikkesoner, forklarer Iversen.

Blir sett pris på

– Uansett trur eg utøvarane set pris på at folk er ute og heiar på dei. Det er kanskje den viktigaste jobben vi gjer ut over å gi dei drikke eller ein stav. Dess fleire, dess betre, seier Iversen.

Fredag stadfesta skiskyttartrenar Kristiansen at han gjerne stiller opp når Johannes Høsflot Klæbo, Simen Hegstad Krüger, Hans Christer Holund og Sjur Røthe skal i aksjon laurdag.

Det er femmil for herrane laurdag og tremil for kvinnene søndag som står att på OL-programmet i Zhangjiakou.

