Finland til OL-finale i ishockey etter godt forsvarsspel

Sakari Manninen og Harri Pesonen stod for dei finske skåringane.

Manninen sende Finland i leiinga eit drygt kvarter ut i 1. periode. Den neste skåringa kom ikkje før det var 38 sekund igjen av kampen.

I eit forsøk på å få utlikning tok Slovenia ut målvakta og spelte seks mot fem. Då tok Pesonen ansvar og sende pucken i det opne målet til 2-0.

Manninen, er fornøgd med å vere finaleklar, men seier at jobben ikkje er gjord enno.

– Det er sjølvsagt stort. Å gå til ein OL-finale er ein draum. Men no gjeld det å fokusere på dei rette tinga, ikkje tenkje for mykje og førebu seg til neste kamp, ​​seier Manninen, og får støtte av Pesonen:

– Alle turneringslag kan sjå bra ut på papiret, men du må levere på isen og vinne. Vi har klart å kontrollere situasjonar der vi ikkje er underdogs. Det viser at vi er mentalt sterke. No skal vi spele om den flottaste medaljen. Det er ganske kult, sa Pesonen.

Utan tap

Finland slo Slovakia òg i gruppespelet og har enno ikkje tapt i OL-turneringa. «Løvene» slo Sveits 5-1 i kvartfinalen. No står anten ROC eller Sverige på andre banehalvdel når finalepucken blir droppa søndag.

Finland-sjef Jukka Jalonen rosa den defensive innsatsen og innrømmer at finnane ikkje har ein favoritt som finalemotstandar:

– Sverige er gamle rivalar og Russland, vel, dei er begge naboane våre. Det spelar inga rolle. Viss du vil vinne, må du forsvare deg godt, og det er det eg synest vi gjorde veldig bra. Det var ikkje mykje plass til dei slovakiske angrepsspelarane. Det er ein av styrkane våre, seier Jalonen

Hyllar lagkameratane

Marko Anttila (36) var ein stor bidragsytar for Finland under VM i 2019 då dei gjekk heilt til topps. 36-åringen var kaptein for dei finske løvene, og skåra både i semifinalen mot Russland, og to mål i finalen mot Canada. Den 203 centimeter høge finnen hyllar lagkameratane sine:

– Vi gjorde det vi skulle. Eg er stolt av laget og kampinnsatsen, seier Anttila.

Finland har berre vore i to tidlegare OL-finalar, og tapt begge, mot høvesvis Sovjetunionen i 1988 og Sverige i 2006. No er det ein gjeng revansjesugne finnar som er klare for finale. Kven som blir finalemotstandaren til finnane har ikkje så stor betydning for Anttila:

– Vi har møtt begge så mange gonger, og det er så mykje historie mot begge at det ikkje spelar noka rolle kven vi får møte. Vi kjenner kvarandre så godt, seier han.

Finalen blir spelt søndag, og pucken blir droppa klokka 05.10 norsk tid.

