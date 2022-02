Eckhoff og Røiseland sikra sølv og bronse i vinden

sport

Noreg har gjort eit historisk godt OL i skiskyting med tolv medaljar på ti øvingar. Dermed er rekorden til Tyskland frå 2006-leikane slått. Der tok tyskarane elleve medaljar. Noreg har i tillegg ei øving igjen når mennene skal gå fellesstart seinare fredag.

Den ståande skytinga vart avgjerande i løpet, då vinden bles skikkeleg opp for fleire av utøvarane. Både Røiseland og Eckhoff måtte tole to bom på kvar av dei to siste skytingane. Likevel greidde dei å sikre medaljar. Franske Justine Braisaz-Bouchet gjekk inn til eit overlegent gull.

Eckhoff gjekk til slutt inn 15,3 sekund bak den franske vinnaren, medan Røiseland følgde 34,9 sekund bak. Røiseland vart jaga av Marketa Davidova på den siste runden, men tsjekkaren måtte til slutt gi opp medaljehåpet og glei i mål snautt 20 sekund bak Røiseland.

Medaljen er Røiselands femte i leikane. Ho mangla berre medalje på stafetten for å få fullført samlinga. Med bronsen på fellesstarten har ho teke medalje i alle dei individuelle renna i Beijing-OL.

Eckhoff reiser frå Beijing med trippelen gull, sølv og bronse i bagasjen.

Fullt hus

Begge dei norske starta sterkt med å treffe alle blinkane på første skyting, og dei gjentok bedrifta på liggjande skyting nummer to.

Dermed gjekk dei to norske ut med ei frisk leiing ned til tredjeplass, franske Julia Simon. Med god fart i langrennssporet såg det lyst ut for norsk jubel, men det skulle likevel bli spennande på den tredje skytinga.

Vindtrøbbel

Der kom vinden i spel og sette ut fleire av utøvarane. Både Røiseland og Eckhoff stod lenge og bomma to gonger, men dei var stadig i gullkampen på veg ut. Då hadde det samla seg ein kvartett.

På den siste skytinga måtte dei norske kvinnene igjen ut i to strafferundar kvar, men det måtte store delar av resten av feltet òg, og dei norske kunne gå inn til kvar sin medalje.

Braisaz-Bouchet bomma tre gonger til saman på liggjande, men ho skaut best på ståande med berre ein bom og sikra gullet.

