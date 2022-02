Dansk fotball investerte pengar i Qatar

sport

DBU varslar etter avsløringane at dei skal kvitte seg med alle investeringar i Qatar. Det dreier seg om investeringar på omtrent 219 millionar danske kroner.

Kommunikasjonssjef Jakob Høyer seier at dei ikkje fann ut at forbundet hadde investert i Qatar før ei oversikt over investeringane vart offentleggjorde førre veke.

– Vi har ein investeringspolitikk vedteken av DBU-styret der vi lèt Danske Bank stå for investeringane våre ut frå nokre retningslinjer som følgjer FNs reglar for investeringar, seier Høyer.

DBU har hatt aksjar i fleire av Qatars største bankar, og dessutan statsobligasjonar og obligasjonar i det statseigde energiselskapet QatarEnergy. DBU har òg investeringar i land som Saudi-Arabia og Bahrain, men gjer førebels ikkje noko med desse eigarpostane.

Qatar arrangerer seinare i år VM i fotball. Meisterskapen er omstridd på grunn av påstandane om menneskerettsbrot i Qatar og i bygginga av VM-arenaene.

