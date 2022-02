Amerikanske Hamilton drog frå OL utan medalje – men med ein haug av fans

sport

Hamilton var før OL eit ukjent namn for dei aller fleste, men han har vorte lagd merke til med den enorme manken sin, ein bustete bart og tatoverte armar.

– Dei såg på curling, såg meg og syntest den fyren var fantastisk og tok seg tid til å følgje meg. Det er overveldande, seier Hamilton.

Å bli eksponert globalt på TV-skjermar verda over førte til meir forståing for innsamlingskampanjen hans for kreftforsking.

Derfor har den hårfagre amerikanaren bestemt seg for at etter OL vil han klippe vekk manken sin for å samle inn pengar til velgjerd.

– Eg har fått denne store moglegheita til å vere i søkjelyset med curling, og eg vil gi noko tilbake når eg har fått så mykje frå denne sporten. Det er altomfattande, så mykje fint har vorte sagt og skrive til meg, seier Hamilton.

– Anten det er å bli tvitra av The Rock eller andre kjendisar, eller å få oppmuntrande ord frå folk over heile verda, sa Hamilton om merksemda frå kjendisar og tilskodarar av sporten.

