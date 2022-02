AaFK signerte kroatisk midtbanespelar

sport

Det opplyser AaFK på nettsidene sine.

Canadjija kjem vederlagsfritt til tangotrøyene. Kroaten spelte 13 kampar hausten 2021 for Sarpsborg 08, men stod fritt til å velje klubb då den tidlegare avtalen hans med Sarpsborg 08 gjekk ut ved årsskiftet.

– Eg er veldig nøgd og glad for at eg er her. Det er første gong eg er i Ålesund, men ting ser veldig bra ut. Eg gler meg til å komme i gang, prestere på banen, få resultat og gjere fansen glad, seier Canadjija.

AaFK-trenar Lars Arne Nilsen seier dei har følgt kroaten ei stund i Sarpsborg 08, og er veldig nøgde med å ha sikra seg den nye midtbanespelaren sin.

