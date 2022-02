Ukraina-situasjonen stoppar Russland-reisa til Kjelling og Drammen

sport

Det stadfestar styret i Drammen Håndball overfor Drammens Tidende torsdag ettermiddag.

Drammen vann den første åttedelsfinalen mot den russiske klubben 37–24. Etter planen skulle returoppgjeret vore spelt laurdag. No har Drammen bestemt at dei ikkje reiser til Russland.

Tidlegare denne veka fekk Drammen eit klart råd frå Utanriksdepartementet om å avstå frå å reise til Russland. Det heng saman med at styresmaktene i Noreg no åtvarar mot reiser til russiske område som ligg nærare den ukrainske grensa enn 250 kilometer.

Årsaka er den svært spende situasjonen rundt Ukraina, der det har vore militær opptrapping den siste tida. Frå Krasnodar til Ukraina er det i luftlinje 238 kilometer.

Utsette kampar

Dei siste dagane har Det europeiske handballforbundet (EHF) vore kopla inn for å vurdere i kva grad kampen på laurdag kan og skal spelast. Drammen har foreslått å flytte oppgjeret til Moskva, men det vende Krasnodar-leiinga tommelen ned for.

Også andre handballkampar i europacupane blir påverka av Ukraina-situasjonen denne veka. EHF valde tysdag å utsetje meisterligakampen mellom den ukrainske klubben Motor Zaporozje og den franske klubben Paris Saint-Germain.

I grunngivinga skreiv forbundet at avgjerda vart teken etter «en nøye analyse og som konsekvens av den siste utviklingen på politisk nivå, herunder usikkerheten rundt situasjonen i Ukraina».

Avslo førespurnad

Drammen Håndballklubb har forklart situasjonen for Det europeiske Håndballforbundet (EHF) og no har klubben fått svar.

– Dei godkjenner ikkje grunngivinga vår og vil at kampen skal gå som normalt. Vi har vedteke at vi ikkje reiser til Krasnodar. Viss vi sender spelarane våre og støtteapparatet vårt ned og det skjer noko, er det eit ansvar vi ikkje har lyst til å sitje med. Tenk om det skjer noko, seier styreleiar i DHK, Svein Erik Bjerkrheim.

Det kan få konsekvensar for klubben, fortel han.

– Vi kan bli utestengde frå Europacupen i år og i eitt og to år. I tillegg kan vi få ein halv million kroner i bot. Viss det skjer, er det ein katastrofe for Drammen Håndballklubb. Vi føler at vi står forsvarslause, seier Bjerkrheim.

