Tyskar kollapsa etter lagkonkurransen – ikkje med på blomsterseremonien

Frenzel var ikkje med resten av laget då Tyskland som sølvvinnar bak Noreg deltok på blomsterseremonien.

Han tapte stort på tredje etappe og kollapsa etter å ha veksla. Ifølgje tyske Sport1 spytta han blod i eit intervju med ARD etter løpet, men det skal gå bra med han.

– Eg er overlykkeleg over at dei tre andre har rydda opp i det eg rota til. Det var tøft. Eg måtte verkeleg gi alt for å fullføre, sa Frenzel til ARD.

Den tyske laglegen Stefan Pecher seier at Frenzel først og fremst var nedkjølt og utmatta, men at han kjende seg betre etter kort tid. Frenzel har vore i koronaisolasjon det meste av opphaldet i Kina.

