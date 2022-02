Toppspelarane minst nøgde med pandemihandteringa til NFF

sport

Det kjem fram i innsiktsrapporten frå fotballforbundet, som torsdag vart lagt fram under eit pressemøte med mellom anna generalsekretær Pål Bjerketvedt.

Pandemi, Qatar og oppfatning av organisasjonen er dagsaktuelle og sentrale punkt som blir trekte fram i rapporten. Når det gjeld pandemien, meiner 48 prosent at NFF har handtert koronakrisa suverent, svært godt eller ganske godt, medan 28 prosent svarer at dei synest handteringa har vore elendig, dårleg eller ganske dårleg.

Med i undersøkinga er mellom anna tilsette i NFF, toppklubbar, breiddeklubbar, dommarar, supporterar og spelarar i både topp- og breiddeklubbar. Det kjem tydeleg fram at dei NFF-tilsette er mest fornøgde med pandemihandteringa, medan toppklubbane og toppspelarane seier seg minst nøgde.

Forskjellar

26 prosent av toppspelarane svarer at handteringa til NFF har vore elendig, medan 24 prosent landar på dårleg eller ganske dårleg. Blant breiddespelarane svarer 12 prosent dårleg og 26 prosent dårleg eller ganske dårleg.

33 prosent av toppspelarane er positive til koronahandteringa til forbundet, medan 31 prosent av breiddespelarane hamnar i dei same kategoriane.

I kategoriane suverent, svært godt og ganske godt hamnar 79 prosent av dei tilsette, 57 prosent av dommarane, 52 prosent av breiddeklubbane og 50 prosent av toppklubbane.

Vanskeleg periode

Toppspelarane i fotball er blant idrettsutøvarane som har fått drive mest med aktiviteten sin gjennom pandemien, men likevel er dei mest negative på spørsmål om korleis dei opplevde pandemien opp mot utøving av eiga rolle.

Heile 73 prosent av toppspelarane svarer dei opplevde pandemien som svært eller ganske problematisk. For toppklubbane er tilsvarande talet på 67 prosent, og for breiddeklubbane 63 prosent. Blant breiddespelarane, som lenge måtte ta omsyn til éinmetersregelen og null kontakttrening, svarer 62 prosent svært eller ganske problematisk.

Auka jentesatsing

I den same rapporten kjem det fram at Norges Fotballforbund skårar høgt på talentutvikling, inkludering og fellesskap. Samtidig blir prioritering av jentefotball og likestilling foreslått som dei viktigaste satsingsområda for forbundet vidare.

NFF skriv sjølv i rapporten at dei skal styrkje arbeidet med like moglegheiter i heile Fotball-Noreg. Fram til sommaren skal målgrupper inviterast til «workshops», og forbundet opplyser at det vil gå føre for å jamne ut kjønnsforskjellar, styrkje mangfaldet og bruke fotball-EM i 2022 til å løfte interessa for kvinnefotball.

Fotballpresident Terje Svendsen opplyste òg på pressekonferansen at eit seminar om like moglegheiter blir ein del av fotballtinget i mars.

